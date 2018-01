Samen gamen in Vagevuur 02u27 0 Yannick De Spiegeleir Jayden, Lina, Mohamed en Chahed kwamen de gamehoek in Vagevuur uittesten.

Jeugdhuis T-Klub heeft een geslaagd openingsweekend achter de rug in zijn nieuwe thuishaven Vagevuur.





In de voormalige schoolgebouwen van Windekind tussen de Kazernestraat en de Heilig Hartlaan werd het officiële startschot van de nieuwe T-Klub vrijdagavond gegeven met een schuurfeest en optredens van onder meer Eldin en Soldiers of Love. Zaterdag gaven enkele Lokerse bands het beste van zichzelf in de kapel annex feestzaal. Ook de jeugd vond haar gading in de instuifruimte van het jeugdhuis.





Mohamed, Lina, Jayden en Chahed speelden er enkele spelletjes op de Playstation. "Ik woon hier vlakbij in de Heilig Hartlaan en was benieuwd wat hier allemaal te beleven viel", zegt Chahed. Het openingsfeest werd zondag afgesloten met jazz- en bluesoptredens. (YDS)