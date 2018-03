Rzoska (Groen) overweegt een klacht tegen stadsbestuur 28 maart 2018

02u52 0 Lokeren Het was hard tegen onzacht op de extra gemeenteraad over de verbouwing van het Cultureel Centrum Lokeren. Groen-fractieleider Björn Rzoska overweegt een klacht in te dienen tegen het Lokerse stadsbestuur dat zich volgens hem schuldig maakt aan omzeiling van de wetgeving op overheidsopdrachten.

"De aannemer, en dus niét de technische dienst van de stad of een studiebureau dat voor een buffer zorgt, mag van de stad zelf zijn prijs opmaken en onderaannemers aanduiden voor de verbouwing van het Cultureel Centrum. Zo zet de stad de wetgeving op overheidsopdrachten buitenspel die nochtans moet waarborgen dat het belastinggeld van de Lokeraar zorgvuldig en efficiënt wordt ingezet", aldus Rzoska, die het mailverkeer tussen de stad en aannemer van de afgelopen maanden uitpluisde. "Uit die communicatie blijkt dat aannemer Willemen de stad zelfs op de vingers tikt dat er maanden tijd zijn verloren gegaan door getalm op het stadhuis."





Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) reageerde scherp op de beschuldigingen aan het adres van zijn bestuur. "Dient u gerust een klacht in, meneer Rzoska. U zal over de volledige lijn ongelijk krijgen. Alles is afgetoetst door onze financieel beheerder en is in lijn met de wetgeving."





Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) treedt Antheunis bij. "We werken met een open boek. Dat houdt in dat de stad eerst zijn fiat moet geven alvorens er een onderaannemer aangesteld wordt, ook mag de stad lokale onderaannemers aanbrengen. Er zijn voldoende garanties ingebouwd voor een correct verloop." (YDS)