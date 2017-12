Rzoska (Groen) ijvert voor sneeuwruimplan 02u51 3

Tijdens de afgelopen gemeenteraad kwamen enkele raadsleden terug op de aanpak van de hevige sneeuwval vorige week. Raadslid Marc Beuseling (N-LA) polste naar de mogelijkheid om burgers te beboeten die weigeren het voetpad voor hun gevel vrij te maken. Björn Rzoska (Groen) ijverde op zijn beurt voor een ruimplan voor de sneeuw. "Ik ben ervan overtuigd dat de stadsdiensten alle middelen hebben ingezet om de hevige sneeuwval het hoofd te bieden. De stad beschikt al over een strooiplan, maar ik stel voor dat er ook werk wordt gemaakt van een ruimplan. Via mail kreeg ik verschillende klachten binnen van Lokeraars over de bereikbaarheid van sommige scholen op het grondgebied. Een ruimplan zou hier aan tegemoet kunnen komen."





Extreme omstandigheden

Burgemeester Anthuenis (Open VLD) antwoordde namens de meerderheid. "Actief beboeten lijkt ons niet aangewezen, maar de mogelijkheid bestaat als mensen echt pertinent weigeren om het voetpad voor hun deur te ruimen. Iedereen zal ook wel gemerkt hebben dat het om extreme weersomstandigheden ging. In totaal is er meer dan 100 ton zout gestrooid door de aannemer en onze stadsdiensten de voorbije week. Onze medewerkers hebben dag en nacht gewerkt om bijvoorbeeld ook de markt sneeuwvrij te krijgen voor de start van de wekelijkse markt. Er wordt wel degelijk planmatig gewerkt", aldus Anthuenis. (YDS)