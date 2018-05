Ruzie om gracht eindigt in ziekenhuis 23 mei 2018

Een jarenlange ruzie over een gracht in de Moleneindstraat in Lokeren is uitgemond in een slaande ruzie tussen een 85-jarige en een 76-jarige man. Deze laatste kreeg een stoot met een ijzeren staaf in de buikstreek en een klop van een houten steel tegen het hoofd. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (PKM)