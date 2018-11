Rotary schenkt AED-toestel aan parochie Daknam Yannick De Spiegeleir

18 november 2018

Serviceclub Rotary heeft een vijfde AED-toestel geschonken aan burgers uit de regio. Na toestellen in Wachtebeke, Moerbeke, Eksaarde en Lokeren heeft nu ook Daknam een toestel, dat een plaatsje kreeg aan de inkom van Dacknamdak. Rotary probeert zo zijn doelstelling van dienstbetoon binnen de eigen gemeenschap kracht bij te zetten. Namens vzw Parochiale Werken bedankte Hugo Van Rostenberghe niet alleen Rotary, maar ook Marina De Vuyst, coördinerend directeur van vzw Hieronymus omdat het toestel eigenlijk aan de de ingang van het gebouw hangt, dat eigendom is van de school. Op vrijdag 7 december organiseert de de parochie een opleiding over hoe je het AED-toestel moet gebruiken. Inschrijven kan bij Hugo Van Rostenberghe op 09/348.18.37.