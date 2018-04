Rode Kruis koopt nieuwe ambulance 18 april 2018

02u53 1 Lokeren De Lokerse afdeling van het Rode Kruis heeft een nieuwe ziekenwagen aangekocht.

"De vorige was na 15 jaar trouwe dienst aan vervanging toe", zegt persverantwoordelijke Johan Wytynck. "Het voertuig zal onder meer ingezet worden voor dringende eerste hulp." Om de zware investering te bekostigen is het Rode Kruis nog op zoek naar financiële steun onder meer via de jaarlijkse stickeractie. Wie het Rode Kruis Lokeren wil steunen kan ook een bijdrage storten op het rekeningnummer BE63001817518908. Giften boven 40 euro krijgen een fiscaal attest. (YDS)