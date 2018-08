Rode curry kip: "Volledige maaltijd geserveerd voor slechts 8 euro" Lokerse Feesten 07 augustus 2018

Omschrijving





Blokjes kip met currysaus, rijst, kerstomaatjes, pijpajuin en sojascheuten.





Smaak





"Behalve de groenten in de omschrijving vind ik in de saus ook champignons en rode peper terug. Het sausje is niet te pikant, wel lekker gekruid. Hoewel er zeker genoeg saus op het gerecht is, is de kip toch een beetje droog. De rauwe kerstomaatjes die de schotel afwerken, vind ik eerder overbodig. De portie op zich is groot, het is meer dan de gemiddelde festivalhap. Ik zou durven zeggen dat het een volwaardige maaltijd is."





Hoe zou jij het aanpakken?





"Ik zou er wat minder stukjes kip in doen en wat meer groentjes in de plaats. Misschien zou ik zelfs enkele extra groenten voorzien, een beetje meer variëren dus. De rauwe groentjes die erbovenop gegooid worden, zou ik gewoon weglaten."





Prijs - kwaliteit





8 euro voor een kleine portie, 10 euro voor een grote. "Prijs-kwaliteit is dit zeker de beste. Je krijgt een volledige maaltijd geserveerd voor slechts 8 euro."





Score





8,5/10