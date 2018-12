Robbe (12) en familie zamelen 10.000 euro in voor centrum waar hun oma revalideert: “Zelf vrienden opgetrommeld voor carwash-actie” Yannick De Spiegeleir

19 december 2018

16u50 0 Lokeren Je hoeft niet oud te zijn om je in te zetten voor het goede doel. Dat bewijs levert de 12-jarige Robbe Van Overloop uit Eksaarde. In het kader van de Warmste Week organiseerde hij een ‘carwash for life’ om het revalidatiecentrum Kapelhof te steunen. “Mijn oma is hier in goede handen”, aldus de jonge weldoener.

Anne-Marie De Vos werd vier jaar geleden getroffen door een hersenbloeding op reis in het buitenland. Sinds anderhalf jaar werkt de kranige vrouw aan haar herstel in revalidatiecentrum CAR Kapelhof in Zele. “Ik kom hier heel graag. Het personeel van Kapelhof is zeer menselijk en warm. Ze doen hun werk écht met hart en ziel”, getuigt Anne-Marie met een lach op het gezicht. Het revalidatiecentrum aan de Koevliet is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en volwassenen met complexe leerstoornissen en niet-aangeboren hersenletsels (NAH).

Toen Robbe hoorde dat het Kapelhof in aanmerking kwam als goed doel voor de Warmste Week twijfelde hij geen seconde om een actie op poten te zetten ten voordele van het centrum. Samen met vrienden en familie stak hij de handen uit de mouwen om 140 auto’s te wassen: goed voor een bedrag van 2.655 euro. De shampoo en het poetsgerief ging hij zelf halen in de winkel. “Aan mama vroeg ik om de actie te registreren en aan papa om het drukwerk te sponsoren”, vertelt Robbe.

Ook Anne-Maries dochter Evelien De Cock deed met haar school Staakte meer dan een duit in het zakje. Met onder meer een koekenbak en sponsortocht zamelde de kinderen en leerkrachten 7.215 euro in ten voordele van Kapelhof. “Als tegenprestatie voor de inspanningen van de leerlingen moeten we als leerkrachten enkele uitdagingen tot een goed einde brengen. Zo word ik samen met een collega deze week bekogeld met taarten door de leerlingen en werd er verkleed toezicht gehouden”, vertelt Evelien. Haar dochtertje Julia en leerlinge op Staakte kwam als mascotte van de school mee naar de cheque-overhandiging.

De acties van Robbe en de Staakteschool zijn samen dus goed voor iets minder dan 10.000 euro. Oma Anne-Marie was apetrots toen haar dochter en kleinzoon de bedragen bekendmaakten aan het personeel van Kapelhof.

Die zal de financiële middelen aanwenden voor de aankoop van didactisch materiaal dat het herstel van de jongere en oudere patiënten bevordert. “Deze centjes zullen heel goed van pas komen. We zijn er Robbe en zijn familie zeer dankbaar voor.”