Rijverbod voor dronken recidivist 20 februari 2018

De politie van Lokeren heeft zondag een dronken bestuurder twee keer in korte tijd uit het verkeer gehaald. Rond 17.30 werd een auto aan de kant gezet in de Doorslaarsstraat. De bestuurder blies positief en kreeg een rijverbod van 6 uur. Wat later zag de politiepatrouille de man opnieuw rijden. Hij werd opnieuw uit het verkeer gehaald en kreeg dit keer een rijverbod van 15 dagen. (PKM)