Reynaertkring viert 50-jarig bestaan met massaspektakel ‘Madocke’ Yannick De Spiegeleir

01 februari 2019

12u46 9 Lokeren Al een halve eeuw is de Reynaertkring de drijvende kracht achter het culturele leven in Daknam. Om haar jubileum te vieren zet de vereniging deze zomer het openluchtspektakel ‘Madocke’ op poten aan de oevers van de Durme. Schrijver Frank Pollet schreef het scenario met een knipoog naar het Reynaert-epos.

Met de jaarlijkse organisatie van de kunst- en ambachtenmarkt, ook wel bekend als de Trappistenfeesten, zet de Reynaertkring Daknam jaarlijks op de kaart tot ver buiten Lokeren. Iets minder bekend bij het grote publiek is dat de culturele vereniging eind jaren ‘60 werd opgericht door een groep vrienden om samen toneel te spelen. Sinds 2006 heeft de vereniging met Hermelien zelfs een toneelgroep voor jongeren.

Om haar 50-jarig bestaan te vieren grijpen de leden van de Reynaertkring dan ook graag terug naar de roots. Het hoogtepunt van het jubileumjaar wordt de vertoning van het massaspektakel Madocke op de Middendam aan de oevers van de Durme.

“Het verhaal, geschreven door Frank Pollet, sleept je mee in het fictieve leven van Willem die Madocke maecte, de oorspronkelijke auteur van het Reynaert-epos. Hij brengt een bezoek aan het middeleeuwse Daknam en ontmoet er tal van sprekende dieren”, verduidelijken productieleider Tineke De Bock en Tom Michils, voorzitter van de Reynaertkring.

De regie van het toneelstuk is in handen van Stijn De Wolf. De professionele regisseur is geen onbekende in Daknam. Hij gaf eerder al andere toneelstukken van de Reynaertkring vorm. “Naast de hoofdcast die bestaat uit 12 mensen zijn we ook op zoek naar een pak figuranten die willen meewerken aan Madocke”, verduidelijkt De Bock.

Madocke is overigens niet de enige activiteit die op het programma staat in het jubileumjaar van de Reynaertkring. Op 1 mei is er de eerste editie van Voskesdag, die mogelijk in de toekomst nog een vervolg krijgt. “Het is een nieuw initiatief voor bewoners van Daknam en medewerkers van de Reynaertkring. We serveren een hapje en een drankje om het pleintje achter het oud-gemeentehuis feestelijk in gebruik te nemen”, zegt Michils.

Madocke wordt gespeeld op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus en op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september telkens om 21 uur. Vanaf vandaag gaat de VIP-verkoop van start voor de eerste voorstelling op 30 augustus. Die tickets, inclusief culinaire VIP-receptie kosten 50 euro. De start van de kaartenverkoop voor alle andere avonden is gepland op 1 maart. De prijzen daarvoor starten vanaf 18 euro. Meer info op www.madocke.be.