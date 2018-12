Restaurant Villa Clochard geeft gratis kerstdiners voor sociaal zwakkeren Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

19u14

Restaurant Villa Clochard, met vestiging in Lokeren aan de Antwerpse Steenweg en in Belsele-Puivelde aan de Kruisstraat, is op kerstavond 24 december gesloten. “Maar dat bekent niet dat we werkloos zullen zijn,” vertelt chef Carl Vervaet. “We willen voor 50 gezinnen in het Waasland een gratis kerstmaaltijd bereiden.” De restaurateur is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden nodigde hij al 50 sociaal zwakkeren uit in zijn restaurant en vorig jaar leverde hij ook al bij 50 gezinnen aan huis. “Maar we merkten dat de drempelvrees bij veel mensen toch nog groot is en daarom hopen we dat we dit jaar kunnen samenwerken met een organisatie die zich inzet voor sociaal zwakkeren. Op die manier kunnen we via hen, op een anonieme manier, toch de gezinnen bereiken die zich anders geen kerstmaaltijd kunnen veroorloven.” Organisaties en eventueel ook bedrijven die de actie willen steun door een extra kerstcadeautje aan te bieden kunnen zich melden via welkom@villaclochard.be.