Renovatiewerken Spletterenbrug starten volgende week 20 juni 2018

Lokeren Het stadsbestuur maakt werk van de renovatie van de Spletterenbrug, de brug over de Moervaart die al sinds 1867 in gebruik is. De werken starten volgende week.

De stad wil de Spletterenbrug in haar oude glorie herstellen, compleet met de donkergrijze kleur die ze in haar begindagen droeg. "De Spletterenbrug is een beeldbepalend element in het landschap van de Moervaart. Ze heeft een bewogen geschiedenis doorgemaakt", weet schepen van Openbare Werken, Sabine van Rysselberghe (Open Vld). In 1867 bolden er al stoomtreinen over de brug op de lijn Aalst-Lokeren-Zelzate. Tot twee keer toe werd de brug opgeblazen door terugtrekkende legers: in 1918 door de Duitsers en in 1940 door het Belgische leger. Na de oorlog werd de brug hersteld, maar nu is ze dringend aan renovatie toe.





Het stadsbestuur laat de brug grondig renoveren. "De werken starten rond 25 juni en duren tot begin september", zegt Van Rysselberghe. "Aannemer AIS nv uit Herentals zal een stelling aan de brug vasthaken en de twee helften apart afwerken zodat het pleziervaartverkeer altijd door kan. Ook fietsers kunnen tijdens de werken gewoon passeren via een versmalde doorgang die zo'n twee meter breed zal zijn. De stelling wordt bovendien afgeplakt om geluidshinder te beperken." Eerst worden de zeven verflagen volledige verwijderd en daarna wordt de brug in haar oorspronkelijke verflaag gerestaureerd. "Zo moet de Spletterenbrug opnieuw het mooie verbindingsteken vormen tussen Eksaarde en het centrum van Lokeren." (KDBB)