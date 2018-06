Renovatie oud-spoorwegpad in Eksaarde 23 juni 2018

Het fiets- en wandelpad tussen de Muylaertstraat en de Weehaagstraat in Eksaarde krijgt een grondige renovatiebeurt.





Het fiets- en wandelpad tussen de Muylaertstraat en de Weehaagstraat in Eksaarde is een belangrijke verkeersader voor fietsers en wandelaars. "Bij deze renovatie streven we naar een duurzame oplossing", zegt schepen van Openbare Werken, Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). "De wortels van de bomen die langsheen het fiets- en wandelpad staan, veroorzaken schade. Behalve het herstellen van het asfalt zullen we ook een verticaal worteldoek aanbrengen. Daardoor zullen de wortels minder kans hebben om nog schade aan te brengen", zegt werkcontroleur Saskia Mijnendonckx. "Het verticale worteldoek werd in het verleden al aangebracht op het stuk Muylaertstraat - Eksaarde-dorp. Daar zullen we dus enkel het asfalt vernieuwen. In het deel Eksaardedorp en Weehaagstraat gaan we het verticale worteldoek aanbrengen en natuurlijk ook opnieuw asfalteren." Aannemer Colpin - De Meester gaat op dinsdag 26 juni van start met de werken. In een volgende fase zal de rest van het traject worden gerenoveerd. De fasering zorgt ervoor dat het pad altijd bruikbaar blijft voor fietsers en wandelaars. (KDBB)