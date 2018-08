Renovatie maakt van brug tijdelijk tunnel 07 augustus 2018

Op het drukke fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde staat de Spletterenbrug momenteel in de steigers. De stad laat de monumentale brug in haar oude glorie herstellen. De werken duren nog tot begin september. Fietsers kunnen passeren, via een versmalde doorgang van zo'n twee meter. De brug krijgt haar oorspronkelijke kleur: een soort militair grijs. De Spletterenbrug heeft al een lange geschiedenis achter de rug. Vanaf 1867 bolden er stoomtreinen over, op de lijn Aalst-Lokeren-Zelzate. Twee keer is ze opgeblazen door terugtrekkende legers, in 1918 door de Duitsers, en in 1940 door het Belgische leger. Na de oorlog werd de brug hersteld, maar nu is ze dringend aan een renovatiekuur toe. De naam Spletteren verwijst naar een oude benaming van de omliggende velden. (YDS