Regisseur Adil El Arbi voor de klas 31 januari 2018

02u37 0 Lokeren Vorige week hing hij nog aan de lijn met wereldster Will Smith, maar gisteren stond regisseur Adil El Arbi voor de klas in het Technisch Atheneum. De bekende regisseur kwam er vertellen over zijn nieuwste film 'Patser' en het belang van kritisch nadenken.

Het zijn mooie tijden voor Adil El Arbi en zijn kompaan Bilall Farah. Hun nieuwste worp 'Patser', met Matteo Simoni in de hoofdrol, lokte afgelopen week maar liefst 82.000 bezoekers naar de bioscopen. Bovendien lonkt Hollywood, want vorige week hingen de regisseurs nog aan de lijn met de wereldbekende acteur Will Smith, die straks de hoofdrol zal spelen in de derde Bad Boys-film. De kans is groot dat El Arbi en Farah die prent mogen regisseren.





Maar gisteren stond de bekende Brusselaar en Slimste Mens Ter Wereld dus gewoon voor de klas in het Technisch Atheneum. "Voor ons project rond kritisch denken, nodigen we elk jaar enkele gastsprekers uit. Dit jaar is Adil één van hen", vertelt leerkrachte Ann Beirnaert.





El Arbi was op dreef gisteren in het Technisch Atheneum. Tussen de vele 'fucks', 'shits' en 'putains' had hij wel degelijk een boodschap in petto voor de scholieren. "We zijn trots dat Patser het de eerste week zo goed gedaan heeft in de cinema. Het is voor de eerste keer dat een film gemaakt met 95 procent mensen van een andere origine zo succesvol is. Diversiteit zie ik hier ook in deze klas. Met jullie achtergrond hebben jullie de kans om een open blik te hebben op de wereld."





Rolmodel

De leerlingen waren opgetogen met het bezoek van de regisseur. "Adil is een rolmodel voor ons. Hij toont dat je met veel passie ver kan geraken in het leven. Of dat nu in de filmindustrie is of in een ander beroep. Zelf ben ik er nog niet uit wat ik straks wil doen in het leven, maar aan Adils gedrevenheid zal ik zeker een voorbeeld nemen", zegt Volkan Ates.





(YDS)