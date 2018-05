Ree aangereden 23 mei 2018

Een patrouille van de politie Lokeren heeft zich ontfermd over een aangereden ree op de Stenenbrug. Ter plaatse bleek het dier nog te leven. De ree werd ingeladen in het dienstvoertuig en met afgedekt hoofd overgebracht naar de veeartsenijschool in Merelbeke voor verzorging. (PKM)