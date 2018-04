Red Flames bezoeken meisjes FC Daknam 23 april 2018

Voetbal zit in de lift bij meisjes. Dat merken ze ook bij FC Daknam.





De lokale voetbalclub organiseerde in samenwerking met Voetbal Vlaanderen gisteren een Foot Festival. Een vijftigtal meisjes tussen 5 en 12 jaar was aanwezig op de afspraak. Zij kregen het bezoek van hun voetbalheldinnen van de Red Flames Lenie Onzia en Lorca Van de Putte, die een 'thuismatch' speelde, want zij werd geboren in Eksaarde. "Bij FC Daknam hebben we zelf een volledige meisjesploeg bij de U12 en een volwassen ploeg die in derde provinciale speelt. Daarnaast spelen er nog enkele jongere meisjes tussen de jongens", zegt Stef Rooman, jeugdcoördinator bij FC Daknam. Het voetbalevenement kadert in een tournee van Voetbal Vlaanderen om nog meer meisjes kennis te laten maken met voetbal. (YDS)