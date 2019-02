Recensie: RAAM Kristof Pieters

27 februari 2019

09u18 0 Lokeren RAAM is een buitenbeentje in het culinaire landschap. Niet alleen door de setting in de voormalige directeurswoning van een ramenbedrijf maar ook door de eigenzinnige fusionkeuken van chef Tom Klüssendorf. Zijn gerechten zijn eenvoudig maar hebben tegelijk telkens een aparte twist.

De naam van de zaak dekt meteen ook de lading. Wie hier komt tafelen, zit gegarandeerd vlakbij of toch minstens in de buurt van een fraaie glaspartij. Het interieur is vooral Scandinavisch geïnspireerd: eenvoudig maar wel met bijzonder smaakvolle en kwalitatieve materialen. De keuken van chef Tom Klüssendorf is eigenlijk hetzelfde. Hij zette eerder de restaurants Café Parti en Belfort in Gent op de kaart en vond drie jaar geleden de ideale gastheer bij zijn vriend Vic Christiaens om dit nieuwe avontuur te beginnen.

RAAM is gelegen langs de drukke N70 in Lokeren maar wie de zaak binnenstapt, ervaart meteen een gevoel van rust. Een vriendelijke serveuse begeleidt ons naar de tafel waar zwarte en groene olijven (homemade gemarineerd) en een kraakverse geroosterde notenmengeling klaar staan voor bij het aperitief. We kiezen voor de suggestie van het huis, een drankje met Picon (8 euro) dat fris en lekker bitter smaakt.

Mijn tafelgenote kiest voor het lunchmenu van drie gangen (30 euro). Het voorgerecht is een courgettesoep die verrassend pittig gekruid is en werd afgewerkt met verse groene kruiden. Als hoofdgerecht komt rode poon met shiitake paddenstoelen die naar onze mening misschien iets minder lang gebakken mochten zijn. De edamame (groene sojaboontjes) en bulgur en het sojasausje zorgen ervoor dat het hele gerecht goed uitgebalanceerd is qua smaken. De crème brûlée met kokosbloesemsuiker is volgens mijn tafelgenote bijna perfect maar had voor haar iets minder koud geserveerd mogen worden.

Ik neem zelf als voorgerecht een Thaïse soep met gember, oesterzwammen en kip (16 euro). In de Aziatische keuken voelt de chef zich duidelijk goed thuis want dit gerecht is erg lekker. Leuk detail is dat de kip van een plaatselijke leverancier komt, namelijk De Vierklaver in Lokeren. Ik heb me daarna verlekkerd op de gegrilde Picanha, het staartstuk van het rund maar die leverancier is jammer genoeg niet op tijd in de zaak geraakt. Dat is dan ook het enige nadeel van werken met verse producten. Als alternatief kies voor ik een enchilada met kalfsvlees, avocado en yogurt (24 euro). Het is lang niet slecht maar ook geen topper.

De wijnen zijn dat wel. We kozen beide voor een Portugese: een witte Dona Paulette uit 2015 (9 euro) en een rode Quinta Nova – Unoaked van 2016 (6 euro).

Met nog een koffie als afsluiter betaal ik uiteindelijk 108,5 euro. Wie voor een democratische prijs lekker wil tafelen, kan hier dus met een gerust hart een plekje aan het RAAM reserveren.

Eten 7,5/10, Comfort 9/10, Bediening 8/10

Adres: Gentse Steenweg 136, 9160 Lokeren, www.raamfood.be

Prijzen: voorgerecht (14 - 16 euro), hoofdgerecht (18 - 27 euro), nagerecht (8 - 12 euro)

Openingsuren: ma, di en woe van 10 tot 17 uur, do en vrij van 10 tot 23 uur