Rapencross ontbreekt (voorlopig) op internationale veldritkalender





Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

19u06 0 Lokeren Het is nog niet zeker dat de Rapencross in het nieuwe veldritseizoen een vervolg krijgt.

De laatste editie van 13 oktober bracht meer dan 5.000 betalende toeschouwers op de been, maar voorlopig maakt de Lokerse veldrit nog geen deel uit van de veldritkalender die de internationale wielerfederatie UCI onlangs bekendmaakte. De organisatoren geven de hoop echter nog niet op. “Achter de schermen wordt er nog druk overlegd”, klinkt het. Midden maart volgt er meer duidelijkheid of toppers als Mathieu van der Poel of Wout Van Aert in de toekomst opnieuw de weg vinden naar het Park ter Beuken.