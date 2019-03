Rapencross nog niet op kalender, maar veldritfans mogen hoop koesteren: “Vaste plaats op kalender blijft ambitie” Yannick De Spiegeleir

26 maart 2019

17u41 0 Lokeren Er is voorlopig nog geen plaats voor een nieuwe editie van de Rapencross voor het komende veldritseizoen. Fans van het crossgebeuren hoeven echter nog niet te wanhopen. “De komende weken vindt er nog overleg plaats én voor de verdere toekomst blijft het sowieso de ambitie om een vaste plaats op de kalender te veroveren.”

‘Het aantrekken van één of meerdere grote sportevenementen, moet de doelstelling blijven’. Zo staat het geboekstaafd in het kersverse bestuursakkoord van de Lokerse coalitie tussen Open Vld en CD&V. De voorbije jaren werden flink wat inspanningen geleverd door organisator ID Sport en de stad om de Lokerse Rapencross op de kaart te zetten. Dat resulteerde in oktober in een eerste wedstrijd met internationale toppers zoals wereldkampioen Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert of Toon Aerts.

De Rapencross kon de plaats innemen van de Polderscross in Kruibeke op de kalender omdat op die locatie vorig jaar al het Belgisch Kampioenschap plaatsvond. Mèt succes, de veldrit bracht 5.000 betalende supporters op de been. Toch lijkt het eenmalige oplossing, want voorlopig is er geen plaats voorzien voor de Rapencross op de nieuwe veldritkalender die de internationale wielerfederatie UCI recent wereldkundig maakte.

De organisatoren zitten echter nog niet met de handen in het haar. “Met ID Sport organiseren we 8 internationale veldritten. De kans dat de Rapencross volgend jaar alsnog op de kalender staat, blijft reëel”, benadrukt Bram De Brauwer van ID Sport. “De komende weken vinden er nog belangrijke gesprekken plaats. Sowieso blijft het onze ambitie om in de verdere toekomst een vaste plaats voor de Rapencross te veroveren op de internationale veldritkalender.” En dan kan de stad alsnog een doelstelling afvinken uit haar nieuwe bestuursnota.