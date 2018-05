Raemdonckpark klaar tegen bouwverlof 25 mei 2018

02u41 0 Lokeren Aan de Kattenberg is een aannemer van start gegaan met de werken om de groenzone om te vormen tot een volwaardig park.

De voormalige rijbaan die niet in gebruik was, wijkt voor extra groen en een betonnen fiets- en wandelpad dat ook zal gebruikt kunnen worden voor evenementen zoals een foodtruckfestival. Het park wordt vernoemd naar het voormalige kasteel van burgemeester August Raemdonck dat tot vlak na de Tweede Wereldoorlog nog terug te vinden was op de heuvel in de Uebergdreef.





De historisch correcte benaming van de helling is dan ook Raemdonckberg, maar in de Lokerse volksmond staat het glooiend landschap beter bekend als de Kattenberg. (YDS)