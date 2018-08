Radio RBS zendt tien dagen live uit vanuit groene caravan Lokerse Feesten 11 augustus 2018

In de groene caravan aan het marktplein van Lokeren zendt evenementenradio RBS al acht dagen live uit. "We zenden vooral muziek uit. Dat is altijd aangenaam voor de passanten, maar we geven ook informatie over alles wat met Lokeren en de Lokerse Feesten te maken heeft", zegt Dirk Roels, één van de vijftien medewerkers van RBS. De medewerkers komen voornamelijk uit Lokeren en Zele. "Daarnaast nemen we ook interviews af van enkele interessante mensen waaronder de voorzitters van de Lokerse Feesten en van de Fonnefeesten."





De mobiele studio is dan ook al snel te klein voor al het volk. "Maar we zijn dat gewoon", zegt dj Mike Trevor. "Heel wat mensen hielden hier al halt en tikten eens op het raampje om te kijken wat we juist doen." Dirk Baeté is dan weer interviewer van dienst. "Altijd fijn om een praatje te maken met interessante mensen."





Nog twee dagen lang kunnen thuisblijvers meegenieten van wat er allemaal gebeurt rond de Lokerse Feesten. (KDBB)