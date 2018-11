Raad voor Toerisme viert 50-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

In het Lokerse stadhuis zijn de leden van de Raad voor Toerisme feestelijk ontvangen in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging. De adviesraad VVV Toerisme zag in 1968 het levenslicht onder het voorzitterschap van Prosper Van Cotthem, de toenmalige vertegenwoordiger van ATB Natuurvrienden. “Eindejaarsverlichting, een bebloemingsactie en buurtfeesten waren frequent weerkerende onderwerpen, net als de tweejaarlijkse organisatie van de Jaarbeurs der Durmestreek”, weet Raoul Van Hecke, die zich als voormalig voorzitter verdiepte in de historiek van de Raad. Van Hecke stond zelf aan de wieg van de stratenloop, die al sinds 1984 georganiseerd werd tijdens de Lokerse Feestweek. Ook de opstart van de Gidsencursus in 1985 was een belangrijke mijlpaal in de historiek van de Raad. Sinds 2006 staat huidig voorzitster Eliane De Caluwé aan het roer van de Raad voor Toerisme. Recentere verdiensten van de organisatie zijn de picknickbanken verspreid over het grondgebied van Lokeren, de steun aan het project Lokerse Liekskes en uitgaves als het boek ‘De Durme van Tielt tot Tielrode’ van André Verstraeten of de dichtbundel ‘Dichter bij een bank’ van Cécile Blot en fotograaf Sven Lambin.