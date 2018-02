Punkrockdag op Lokerse Feesten 27 februari 2018

Na het succes van vorig jaar komt er ook nu weer een punkrockdag op de Lokerse Feesten. De line-up voor de mainstage is meteen volledig: zowel Dropkick Murphys, Bad Religion, Turbonegro, Suicidal Tendencies als The Living End zullen aantreden op woensdag 8 augustus. Ook op het indoorpodium zullen punkrockers die avond het programma vullen, de namen hiervoor worden later bekendgemaakt. De voorverkoop voor deze dag start meteen via www.lokersefeesten.be. De 44e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 12 augustus. (YDS)