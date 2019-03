Primeur voor onze regio: vanaf 1 april mogen alle plastic verpakkingen in blauwe zak (maar stapel zeker uw yoghurtpotjes niet op elkaar) Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

13u35 0 Lokeren Vanaf april 2019 mogen in de 15 gemeenten van intercommunale IDM en Verko alle plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak aangeboden worden. Naast de klassieke PMD-verpakken zullen dan ook potjes, bakjes, schaaltjes en zakjes in de blauwe zak mogen gesorteerd worden. De nieuwe blauwe zak zal de komende jaren geleidelijk aan in heel het land worden ingevoerd.

Zo’n 290 inwoners zullen vanaf 1 april veel meer verpakkingen bij het PDM kunnen sorteren dan vroeger, want op dat moment wordt in de gemeenten van intercommunale IDM (regio Durme – Moervaart) en Verko (regio Dendermonde – Wetteren) de nieuwe blauwe PDM-zak geïntroduceerd. In deze nieuwe blauwe zak mogen voortaan alle plastic verpakkingen: niet alleen flessen en flacons zoals in de klassieke PMD, maar ook bakjes, schaaltjes, potjes, folies, zakken, enzovoort. Er zijn wel restricties. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling om plastic verpakkingen in elkaar te steken of om yoghurtpotjes te stapelen en kleine dopjes moeten op flessen blijven.

Dit betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten een pak minder restafval. Per jaar zullen ze via de PMD-zak tot 8 kilogram meer afval voor recyclage kunnen aanbieden.

“Meer plastic in de blauwe zak is erg goed nieuws”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. “Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee, want meer afval in de blauwe PMD-zak betekent minder afval bij het restafval en minder verbranding.”

“Dat er meer plastic afval wordt aangeboden voor recyclage en dus minder wordt verbrand, vinden we uiteraard een positieve evolutie”, vult Piet Penneman, voorzitter van IDM aan. “Maar laat ons ook niet vergeten dat, in eerste instantie, het vermijden van plastic verpakkingen een belangrijke drijfveer moet blijven voor elke burger én producent.”

Sorteercentra passen sorteerlijnen aan

De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan over het hele land ingevoerd. Op die manier krijgen alle actoren in de afval- en recyclageketen de tijd om zich goed voor te bereiden. Vooral de sorteercentra moeten een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan om de bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken.

“Het is belangrijk dat de inwoners die nog niet overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak de huidige sorteerregels blijven respecteren”, klinkt het.

Oude zakken blijven geldig

Inwoners die starten met een nieuwe blauwe zak en nog oude PMD-zakken in huis hebben, kunnen die blijven gebruiken. Vanaf 1 april mogen dan, net als in de nieuwe blauwe zakken, alle plastic verpakkingen in de oude blauwe PMD-zak.” De nieuwe zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten als de oude blauwe zakken. Ook de prijs en ophaaldata blijven dezelfde.

Infocampagne

Alle betrokken gezinnen hebben een folder in de bus gekregen over de nieuwe PMD-zak en de nieuwe sorteerregels. De informatie is ook online te lezen op de speciaal hiervoor gelanceerde website www.denieuweblauwezak.be. Er volgt ook nog verdere communicatie via het infoblad en de websites van de betrokken gemeenten.