Pretenders komen naar Grote Kaai 26 mei 2018

02u52 0

De Lokerse Feesten hebben 13 nieuwe namen bekendgemaakt voor de editie van deze zomer. Op dinsdag 7 augustus komen The Pretenders, Triggerfinger en Novastar naar de Grote Kaai. De laatste band zal een set spelen met zijn bekendste hits én nummers uit het nieuwe album. Ook Faces On TV prijkt die dag op de affiche. 'T Hof Van Commerce vervoegt The Prodigy en Chase & Status op donderdag 9 augustus, en in de Indoor verwelkomt het stadsfestival Brutus (exclusief concert), Northlane, SWMRS, Airways en Belgische jonge wolven SONS, Fleddy Melculy, dirk. en Danny Blue and the Old Socks. Tickets zijn nu te koop via lokersefeesten.be. (YDS)