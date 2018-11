Postbode knalt met auto op voorligger: twee gewonden Kristof Pieters

14 november 2018

Op de Gentse Steenweg in Lokeren gebeurde woensdagochtend om iets voor 9 uur een zwaar verkeersongeval. Een postbode die met een wagen van Bpost in de richting van Lochristi reed, merkte te laat op dat zijn voorligger, een bestelwagen, vertraagde om de oprit van een bedrijf op te rijden. De postbode reed achteraan in op zijn voorligger waardoor die werd weggeslingerd. Daarbij kwam de bestelwagen tegen een betonnen duiker terecht waarna het voertuig ook nog eens over kop sloeg. De brandweer van Lokeren, twee ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse. Een van de twee bestuurders raakte zwaar gewond en werd met spoed naar het UZ van Gent overgebracht. De andere bestuurder liep minder ernstige verwondingen op en werd naar het ziekenhuis van Lokeren overgebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en werden getakeld. Door het ongeval was er tijdelijk verkeershinder in beide richtingen op de N70. De politie leidde het verkeer beurtelings over één rijstrook langs het ongeval.