Popverbranding zet punt achter carnaval 13 februari 2018

De Lokerse carnavalisten hebben gisteravond een streep getrokken onder de carnavalsvierdaagse van 2018. 's Namiddags werd gezellig nagekeuveld over de geslaagde stoet op de 'slonsfuif'. 's Avonds trok het bonte gezelschap in een fakkelstoet door de centrumstraten richting de Markt. Daar nam Prins Wesley afscheid van zijn 'ambtsperiode' met de traditionele popverbranding. Hij bedankte alle carnavalisten voor hun steun en in het bijzonder zijn eigen carnavalsgroep De Gilles en zijn toekomstige vrouw Saskia. "Ik besef dat ik het afgelopen jaar veel tijd van je gevraagd heb. Ik beloof dat ik vanaf nu meer tijd zal maken voor ons zoontje dat binnenkort zijn eerste verjaardag viert", sprak een geëmotioneerde Wesley, die door het carnavalsweekend al wat had ingeboet aan stemgeluid. Na een dans rond de brandende pop trokken de carnavalisten de stad in voor een laatste wilde nacht. (YDS)