Pop-up ColliShop aan Zelebaan 21 maart 2018

ColliShop, de webshop van Colruyt, en speelgoedspecialist Dreamland hebben samen een pop-upwinkel geopend aan de Zelebaan in Lokeren. Bezoekers kunnen er snuisteren in een assortiment van tuinsets en -meubelen en een selectie van speelgoed. "Online shopping wordt stilaan de norm voor non-foodproducten. Maar bij grotere investeringen, zoals tuinmeubelen, merken we dat onze klanten de producten ook graag echt zien, voelen en uitproberen", zegt Lennart Trioen, afdelingschef van ColliShop. "Daarom willen we als 'webshop met een gezicht' naar onze klanten toegaan en hen de kans geven een doordachte keuze te maken. De keuze voor Lokeren als locatie van onze pop-up heeft onder andere te maken met de vlotte bereikbaarheid vlakbij de E17", zegt Trioen. (YDS)