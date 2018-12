Politiepatrouille ziet bloempot vliegen Kristof Pieters

17 december 2018

Een patrouille van de politie Lokeren zag zaterdag rond middernacht een ongeïdentificeerd voorwerp door de lucht vliegen in de Zelestraat. Al snel bleek het niet te gaat om een ufo, maar wel om een bloempot die door een raam van een woning was gekeild. Een koppel had ruzie en één van de partijen gooide een bloempot door het raam om haar punt kracht bij te zetten. Volgens de vrouw had ze daarbij wel eerst gekeken of er geen auto aankwam. De politie probeerde een verzoening op gang te brengen.