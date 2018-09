Politieman en enkele supporters gewond bij Wase derby Kristof Pieters

03 september 2018

De politie van Lokeren moest afgelopen weekend tussenkomen bij enkele conflicten tijdens de Wase derby Lokeren-Beveren. Er werd proces-verbaal opgesteld voor de personen die Bengaals vuurwerk aanstaken in tribune één. In tribune twee belaagden twee personen een steward. In tribune 4 kwam het tot een handgemeen tussen twee Lokerensupporters. En na de wedstrijd werd de sproeiwagen even ingezet omdat enkele Beverensupporters een confrontatie zochten met de ordediensten. Enkele supporters en één politieman raakten hierbij lichtgewond.