Politie vat dader overval 03 april 2018

Een patrouille van de politie Lokeren heeft vrijdag een overvaller kunnen klissen. De man had geprobeerd om in Lochristi een pitazaak te overvallen. De verdachte had laten uitschijnen dat hij in het bezit was van een vuurwapen en had de kassa geëist. Hij vluchtte echter kort daarna de zaak uit zonder buit. Eén van de nachtploegen reed ook ter plaatse om te helpen zoeken naar de verdachte die ze ook terugvonden in een nabijgelegen woning. De 35-jarige man werd gearresteerd en verhoord. 's Anderendaags werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter. (PKM)