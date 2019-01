Politie vat 18-jarige drugdealer Kristof Pieters

28 januari 2019

De politie van Lokeren heeft een 18-jarige jongeman opgepakt die verdacht wordt van drugdealing. Toen een interventieploeg vrijdag omstreeks middernacht een groepje jongeren wou controleren in de Kerkstraat, ging één van hen op de vlucht. Hij kon snel ingerekend worden. De 18-jarige jongeman was in het bezit van een beperkte hoeveelheid cannabis en cocaïne, maar ook van enkele attributen die wezen op dealing. Ook bij een huiszoeking werden nog drugs aangetroffen. De jongeman werd gearresteerd.