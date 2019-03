Politie valt binnen in fitnesscentrum voor dopingcontrole Kristof Pieters

20 maart 2019

18u13 1

Samen met een dokter en twee assistenten van het NADO (anti-dopingbeleid Vlaanderen) én collega’s van de Cel Hormonen van de Federale Politie is de politie van Lokeren maandagavond binnengevallen in een fitnesscentrum in Lokeren. De dokter duidde 10 sporters aan. Hun locker en voertuig werden doorzocht. Daarnaast moesten ze ook een urinestaal afleveren. De uitslag zal binnen twee weken gekend zijn. Twee aanwezigen stonden alvast gekend voor gebruik van doping.