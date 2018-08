Politie start campagne voor verkeersveilige schoolbuurt 29 augustus 2018

In september start de Lokerse politie in samenwerking met de stad een campagne rond verkeersveiligheid in de omgeving van scholen. "Gericht op zowel ouders, grootouders als de schoolgaande kinderen zelf", zegt Sabine Van Rysselberghe (Open Vld), schepen voor Mobiliteit. "Ongeacht of ze met de fiets of met de auto komen; veilig verkeer vraagt een inspanning van iedereen. De politie gaat eerst sensibiliserend werken, en in een volgende fase, als het moet, bestraffen." De campagne zal onder meer aandacht hebben voor onaangepaste snelheid in zone 30, asociaal parkeergedrag op de fietsroutes van en naar school en gebruik van kinderzitjes en autogordel.





Overtreders krijgen eerst een vriendelijke vermaning, in een tweede fase treedt de politie bestraffend op tegen hardleerse weggebruikers. (YDS)