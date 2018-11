Politie staat stand-by voor acties van ‘gele hesjes’ Kristof Pieters

22 november 2018

Woensdagnacht werd er gevreesd voor ernstige onregelmatigheden in Seneffe naar aanleiding van het protest tegen de hoge dieselprijzen. Omstreeks middernacht werd ook de politie van Lokeren om onmiddellijke bijstand gevraagd. Na de nodige nachtelijke telefoontjes kon het korps heel snel 11 extra medewerkers sturen naar de verzamelplaats in Gent. Uiteindelijk bleek de tussenkomst in Wallonië niet meer nodig te zijn, maar de politie blijft stand-by staan.