Politie redt kuikens 21 april 2018

03u03 0

De politiemensen staat niet alleen klaar voor de mens. Donderdag belandde een 10-tal eendenkuikens in een rooster in de Haarsnijderslaan in Lokeren.





Terwijl de ene collega moedereend af afstand hield, probeerde de andere agent de kuikens te bevrijden. Dat verliep moeilijker dan verwacht. Na een uurtje was ket kroostrijk gezin herenigd. (PKM)