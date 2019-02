Politie ontdekt vervalste bewonerskaart JVS

13 februari 2019

15u57 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft een vervalste bewonerskaart in beslag genomen.

Een medewerker van de lokale politiezone trof op een voertuig dat geparkeerd stond in de Oudstrijderslaan in Lokeren een bewonerskaart aan waarvan de vervaldatum was vervalst. De politie stelde een proces-verbaal op voor valsheid in geschrifte.