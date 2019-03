Politie houdt anti-inbraakactie in binnenstad en aan verkeerswisselaar E17 Kristof Pieters

29 maart 2019

17u15 0 Lokeren De politie Lokeren organiseerde donderdag een anti-inbraakactie die liep van 18 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts. Er werd zowel anoniem als in uniform gepatrouilleerd in de binnenstad. Nadien waren er ook nog controles op de afrit van de E17.

1 persoon bleek in bezit van een kleine gebruikershoeveelheid drugs en er werd 1 geseind persoon aangehouden met het oog op verhoor voor een faillissement. Verder werd ook 1 proces verbaal opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs. Tot slot werd 1 persoon overgebracht naar het commissariaat voor identificatie. In totaal werden er 509 voertuigen gecontroleerd met de ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning). In de Bergendriesstraat werd vrijdag ook nog een speekseltest afgenomen van een autobestuurder. Dit naar aanleiding van zijn verdacht rijgedrag.