Politie heeft nieuwe dispatching met muur vol schermen

De lokale politie van Lokeren heeft een nieuwe dispatching. Opvallend is de muur vol schermen waar alle beelden van de bewakingscamera's op gestreamd worden.

"De renovatie van de dispatchingruimte kan symbool staan voor het veiligheidsbeleid in Lokeren", zegt burgemeester Filip Anthuenis. "Lokeren is veiliger geworden sinds de nultolerantie werd ingevoerd." De nieuwe dispatching werd ingericht in een nieuwe ruimte met aan een muur heel wat schermen. "Alle camerabeelden kunnen live worden bekeken, opgenomen en geanalyseerd. Ook voor noodplanning is de dispatching nuttig. Bij ernstige calamiteiten zoals rampen of aanslagen kan de dispatching dienen als Commandepost Operaties van waaruit de hulpverlening en de ordehandhaving worden gemonitord en aangestuurd.





Veiligheidsbeleid

De voorbije twintig jaar werd in Lokeren intensief gewerkt aan het veiligheidsbeleid. "In 1998, het jaar van de raid op café The Fox, scoorden we in alle criminaliteitsstatistieken heel slecht. Vandaag zijn we gezakt tot onder het gemiddelde van het arrondissement", zegt Anthuenis. "We hebben het politiekorps versterkt, tot meer dan honderd personeelsleden, we blijven investeren in het cameraproject, er werd een dienst integrale veiligheid uitgebouwd en een GAS-reglementering voorzien. In 2006 verhuisden onze politiediensten naar en ruim, modern gebouw aan de Oude Vismijn. Dat alles heeft meegeholpen om te staan waar we nu staan, maar we blijven verder werken en investeren", aldus de burgemeester. (KDBB)