Politie haalt niet verzekerde auto en chauffeur zonder rijbewijs uit verkeer Kristof Pieters

18 maart 2019

De politie van Lokeren heeft vrijdagnacht omstreeks 0.30 uur in de Sterrestraat een voertuig uit het verkeer gehaald. Omdat de auto niet verzekerd was, werd hij getakeld. Zaterdagnacht haalde een patrouille ook een 39-jarige vrouw uit het verkeer. Zij bestuurde een auto zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.