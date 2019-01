Politie haalt illegale wapens weg bij jager Kristof Pieters

24 januari 2019

De politie van Lokeren heeft woensdagmiddag omstreeks 16 uur bijstand geleverd aan de Natuurinspectie. In de bossen van Moerbeke was een Lokerse jager gecontroleerd die in het bezit was van een vuurwapen waarvoor hij niet de nodige vergunning had. Bij een huiszoeking werden nog enkele andere vuurwapens en munitie in beslag genomen. De politie stelde een proces-verbaal op omwille van inbreuken op de wapen- en jachtwetgeving.