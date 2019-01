Politie bemiddelt bij echtgenote van dronken tooghanger Kristof Pieters

25 januari 2019

Een 58-jarige man belde de politie van Lokeren donderdag op vanuit een café om hulp te vragen. Zijn vrouw was hem daar kort voordien komen opzoeken en had hem de les gespeld. De echtgenote was blijkbaar wel erg furieus tekeer gegaan want de man durfde niet meer naar huis terugkeren. De agenten lieten hem niet aan zijn lot over en reden mee naar de woning om te bemiddelen en advies te geven.

Kort nadien was er ook een tussenkomst in een ander gezin waar de 40-jarige dronken echtgenoot voor problemen zorgde. Hier dreigde de situatie wel te escaleren. De man werd daarom bestuurlijk aangehouden.