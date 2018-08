Poëziewedstrijd 21 augustus 2018

De Werkgroep poëzie van de Lokerse Cultuurraad organiseert een poëziewedstrijd. Lokeraars vanaf zestien jaar die graag een stukje poëzie schrijven, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Het stadsgedicht moet geschreven worden rond het thema 'Lokeren mijn lief'. Iedereen die in Lokeren geboren is, er woont of komend schooljaar naar school gaat, mag deelnemen met maximum één gedicht. Gedichten kunnen nog tot 31 oktober 2018 ingezonden worden per post of via mail naar de bibliotheek, Kerkplein 3 of via wedstrijdpoezielokeren@gmail.com. Het volledige wedstrijdreglement is te vinden op www.lokeren.be.