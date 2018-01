Poëzie tussen pot en pint 29 januari 2018

De poëzieweek ging dit jaar alweer niet onopgemerkt voorbij in Lokeren. De afgelopen dagen stonden zowel in de bibliotheek van Lokeren als café Den Reynaert in Daknam enkele activiteiten op stapel georganiseerd door de Cultuurraad, de Vlaamse Cultuurkring en de stedelijke bibliotheek. In de bib droegen enkelse Lokerse dichters voor uit eigen werk. Leerlingen van Woord en Trombone van de Kunstacademie zorgden voor een intermezzo. In het café hing er zowel zaterdagavond als zondagochtend poëzie in de lucht met achtereenvolgens een vertelavond en het aperitiefmoment 'Pöezie tussen pot en pint'. (YDS)