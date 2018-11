Poetsvrouw op heterdaad betrapt bij stelen van geld Kristof Pieters

22 november 2018

18u30 3

Een koppel uit de Durmelaan in Lokeren had een vermoeden dat de poetsvrouw geld stal uit hun woning. Het koppel noteerde de nummers van enkele bankbiljetten en stelde wat later vast dat deze gestolen waren. De politie werd er meteen bijgehaald. De agenten vonden de briefjes terug bij de fouillering van de poetsvrouw.