Plannen voor verkaveling Oeverpark in Groendreef voorgesteld: “Meer open en groene ruimte op site dan voorheen” Yannick De Spiegeleir

17 januari 2019

19u40 0 Lokeren In kunstacademie Ter Beuken heeft projectontwikkelaar Volus haar plannen voor de bouw van woonsite ‘Oeverpark’ in de Groendreef voorgesteld aan de buurtbewoners. “De beschermde Villa Geurts wordt omgevormd tot twee lofts en zal zichtbaar blijven vanuit de Groendreef”, zegt Pascal Legroe van Volus.

De eerste steen moet nog gelegd worden, maar de voorbije maanden is er al heel wat inkt gevloeid over de toekomstige verkaveling Oeverpark. Een delegatie buurtbewoners maakt zich ernstig zorgen over de impact op de mobiliteit, het parkeergebeuren en het groene karakter in de omgeving van de Groendreef.

Om hen te informeren organiseerde projectontwikkelaar Volus donderdagavond een infovergadering in kunstacademie Ter Beuken op een boogscheut van de projectsite: de voormalige gronden van jeugdcentrum Bergendries en wolspinnerij Neveda. “De huidige aftandse gebouwen worden vervangen door hedendaagse architectuur”, klinkt het.

De eigenaar van de gronden pakte tijdens de voorstelling uit met enkele opmerkelijke cijfers. “Onder de eindstreep zal er 3.200 vierkante meter open ruimte bijkomen, 5.500 vierkante meter aan groene ruimte en een surplus van 40 procent extra waterpartijen. Drie kwart van het huidige bomenbestand blijft behouden. En de 28 niet-waardevolle bomen die worden gekapt worden vervangen door 47 nieuwe hoogstammige bomen op openbaar domein”, zegt Lorenzo Van Tornhaut van Volus.

Ondergrondse fietsenstalling

Volus wil ook volop inzetten op voetgangers en fietsers. “Het station, supermarkten en het centrum van Lokeren liggen op wandelafstand van het Oeverpark. We voorzien een aparte toegang voor fietsers naar de ondergrondse parkeergarage. Zij kunnen zich parkeren op een standplaats voor tweewielers of gebruik kunnen maken van een ‘box’ waar ze bijvoorbeeld hun elektrische fiets of mountainbike kunnen stallen”, zegt Van Tornhaut. “We voeren bovendien gesprekken met Cambio om autodelen mogelijk te maken op de site.”

Lofts in Villa Geurts

In totaal zal het Oeverpark bestaan uit 113 appartementen verdeeld over vier ‘Urban Villa’s’ en 11 woningen. De beschermde Villa Geurts wordt gerenoveerd en zal plaats bieden aan twee lofts. “In afwachting van de renovatie hebben we het gebouw dichtgemetst om het te beschermen tegen ongewenste gasten”, verduidelijkt Pascal Legroe van Volus. “De Villa zal zichtbaar blijven vanuit de Groendreef.”

De sloop van de gebouwen en de start van de verkoop van het Oeverpark is voorzien voor het komende voorjaar. De start van de bouwwerken volgt wellicht eind dit jaar. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden surfen naar www.oeverpark.be.