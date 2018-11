Pizza Hut opent begin januari vestiging aan Bergendries Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

16u56 12

Pizza Hut opent op maandag 7 januari een Lokerse vestiging in de Tweebruggenstraat. De fastfoodketen neemt haar intrek in het voormalige winkelpand van Vögele op het terrein waar ook filialen te vinden zijn van onder meer Carrefour, Aldi, Kruidvat en Brico. “Klanten zullen zowel ter plaatse een pizza kunnen eten, een bestelling afhalen of pizza’s thuis laten leveren”, klinkt het bij de franchisehouders. De voorbereidende werken aan de winkel zijn vandaag gestart. Via de Facebookpagina ‘Pizza Hut Lokeren’ lanceerden de uitbaters een wedstrijd om publiciteit te vergaren voor hun nieuwe zaak. Wie de Facebookpagina leuk vindt en deelt, maakt kans op een jaarabonnement pizza.