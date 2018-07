Picknick, yoga, optreden of film in PuP Zomerbar 05 juli 2018

Waar? Josephine Charlottepark in het hartje van Lokeren.





Wanneer? Tot midden oktober.





Waarom naar daar? Bijna dagelijks is er wat anders te beleven in de PuP Zomerbar: picknicken, een filmpje, watersportinitiaties. Er worden wekelijks yogasessies georganiseerd, op het programma staan ook optredens. Verder worden de matchen van de Rode Duivels er uitgezonden en Lokerse dj's zorgen voor vette beats. Ook het interieur van het voormalige weeghuis van Kind & Gezin wordt ingericht. "In het midden komt een sloep die we ombouwden tot zitlounge. De omkleedruimtes bouwden we om tot 'kajuiten' die dienst zullen doen als gezellige eet- en drinkhoeken."





Inkom? Gratis





Drankprijzen: Pintje 2 euro, cocktail gemiddeld 10 euro, Gin-Tonic 10 euro. (KDBB)