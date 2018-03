Pesticidenvrij tuinieren 30 maart 2018

02u53 0

Moerbeke-Waas





In de gebouwen van IDM aan de Zelebaan kan je op donderdag 26 april deelnemen aan een gratis workshop rond het thema 'pesticidenvrij tuinieren'. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 18 april via tjen.hillaert@idm.be of 09/340.60.37. Wie tussen zaterdag 21 en zaterdag 28 april restjes pesticiden naar het recyclagepark brengt, krijgt van IDM en de VMM een gratis voegenborstel cadeau.





(YDS)